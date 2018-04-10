Мэй, Трамп и Макрон заявили о необходимости ответить на химатаку в Сирии

2018-04-10 22:39 | www.oxu.az | 8

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости отреагировать на предполагаемую химатаку в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

«Премьер-министр провела сегодня отдельные телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Они сошлись на том, что сообщения о химической атаке в Сирии в высшей степени достойны осуждения, и если они подтвердятся, то они являются очередным доказательством возмутительной жестокости режима Асада по отношению к собственному народу и полного пренебрежения своими юридическими обязательствами по неприменению подобного оружия», - говорится в сообщении.

Стороны пришли к выводу, что международное сообщество должно ответить, чтобы поддержать запрет на применение химоружия.

Ранее сообщалось, что Россия намерена внести на голосование Совета Безопасности ООН два проекта резолюции по расследованию предполагаемых химатак в Сирии.

А.Б.

