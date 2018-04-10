Тегеран выполняет соглашение по иранской ядерной программе, заявил Макрон

2018-04-10 22:49 | www.trend.az | 7

Соглашение по иранской ядерной программе, подписанное в 2015 году, выполняется Тегераном, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Франция, как страна, подписавшая соглашение в июле 2015 года, может констатировать, что с иранской стороны это соглашение выполняется", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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