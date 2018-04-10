Си Цзиньпин: Китай создаст более привлекательный инвестиционный климат

2018-04-10 23:08 | www.trend.az | 7

Китай прилагает усилия к созданию более привлекательных условий для зарубежных инвесторов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Сравнив инвестиционную среду с воздухом, Си Цзиньпин отметил, что лишь свежий воздух может привлечь больше инвестиций из-за границы.

"В прошлом Китай привлекал инвестиции в основном за счет предоставления льготной политики зарубежным инвесторам, а теперь нам следует больше полагаться на улучшение инвестиционной среды", - цитирует агентство "Синьхуа" Цзиньпиня.