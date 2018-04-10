Украина испытала ракетный комплекс - ВИДЕО

2018-04-10 23:22 | www.oxu.az | 7

В Одесской области начались испытания украинского ракетного комплекса «Ольха».

Как передает Oxu.Az ссылкой на 5-tv.ru, об этом на своем сайте сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, государственные испытания новых ракет стали финалом проекта украинского ОПК, который «по всем показателям лучше российского аналога «Смерч».

Турчинов отметил, что запуски будут осуществляться в полном боевом снаряжении.

После испытаний «Ольха» будет принята в серийное производство и поставлена на вооружение украинской армии.

Почти год назад президент Украины продемонстрировал видео испытаний новой ракеты, разработанной в киевском конструкторском бюро «Луч».

А.Б.

