Сегодня в Азербайджане день президентских выборов

2018-04-11 00:01 | www.apa.az | 9

Сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы.

Как сообщает АПА, 5 февраля текущего года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении президентских выборов.

В распоряжении отмечается, что Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить назначение президентских выборов на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики. Согласно решению ЦИК от 6 февраля, президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

Зарегистрированными кандидатами в президенты являются: Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана, Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нурулллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).

Предвыборная агитация стартовала 19 марта и завершилась 10 апреля в 08.00.

Для наблюдения за ходом голосования аккредитацию прошли 894 международных, 58 175 местных наблюдателей.

«Еxit-poll» будут проводить Независимый исследовательский центр «Els», Мониторинговый центр «RƏY», Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya», а также Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way».