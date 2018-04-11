Азербайджан сегодня выберет президента

2018-04-11 00:01 | www.oxu.az | 7

В среду, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.

Как сообщает Oxu.Az, сегодня азербайджанские избиратели изберут президента страны на 7-летний срок.

Согласно информации ЦИК, в Азербайджане избирательным правом обладают 5 млн 192 тыс 42 человека.

Избирательные участки откроются в 08:00 и закроются в 19:00.

Для участия в президентских выборах в Азербайджане были зарегистрированы восемь кандидатов.

Это - выдвинутый от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от «Инициативной группы фронтовиков» Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

«Exit-poll» на выборах проведут Лига защиты прав трудящихся совместно с американской «Arthur Finkelstein Association», Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way», Независимый исследовательский центр «Els» и Мониторинговый центр «RƏY».

Всего за выборами будут наблюдать около 1000 международных и примерно 60 тысяч местных наблюдателей.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

