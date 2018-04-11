Названы цели для ударов в Сирии

2018-04-11 00:22 | www.oxu.az | 6

В случае принятия решения о военном ударе по Сирии, основными целями станут химические объекты сирийских властей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Франции Эммануэл Макрон.

Он уточнил, что удары не будут нацелены на союзников сирийского правительства или на конкретных персон, а окончательное решение о возможном силовом ответе на «химатаку» будет принято в ближайшие дни.

Макрон подчеркнул, что ответ от союзников «не будет иметь ничего общего с обсуждениями ​в Совете Безопасности ООН», а последует после консультаций с США и Великобританией.

А.Б.

