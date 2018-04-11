Россия заблокировала резолюцию США по Сирии в Совбезе ООН - ОБНОВЛЕНО

2018-04-11 00:27 | www.oxu.az | 7
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
За документ проголосовали 12 членов Совета, против - Россия (постоянный член ООН) и Боливия, Китай воздержался.
В документе, представленном США, говорится, что после изучения доклада новой миссии ООН (UNIMI) Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 («Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении») и принять меры в соответствии с Главой VII Устава ООН, которая определяет действия в случае угрозы мира.
23:40
В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, стороны обсуждают инициативы России и США по ситуации в Сирии на фоне сообщений о возможной химической атаке в городе Дума.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Вашингтон представит проект резолюции о новом механизме расследования инцидентов с применением химоружия в САР.
Москва планирует обнародовать собственный проект документа, а также предложить Совету поддержать отправку миссии ОЗХО в Восточную Гуту.