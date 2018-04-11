ЛЧ: "Ливерпуль" и "Рома" в полуфинале

2018-04-11 00:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых встретились пары "Рома" - "Барселона" и "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

В первой паре итальянский клуб разгромил "Барселону" со счетом 3:0. Голы в матче забили: Эдин Джеко (шестая минута), Даниеле Де Росси (58-я минута) и Костас Манолас (82-я минута). Первый матч закончился со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.

Во второй паре "Манчестер Сити" не смог выиграть "Ливерпуль" на родном стадионе - 1:2. Голы в матче забили: Габриэл Жесус (вторая минута), Мохаммед Салах (56-я минута) и Роберто Фирмино (77-я минута). Первый матч также закончился победой "Ливерпуля" со счетом 3:0.