ЛЧ: «Рома» и «Ливерпуль» на следующем этапе - ВИДЕО

2018-04-11 01:10 | www.oxu.az | 6

Прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Oxu.Az, в столице Италии на стадионе «Олимпико» клуб «Рома» встретился с испанским клубом «Барселона».

Потерпевшая поражение «Рома» в матче в Каталонии со счетом 4:1, на 6 минуте открыла счет ударом Джеко.

На 58 минуте де Росси точным пенальти забил еще один гол. На 82-й минуте Манолас забил третий гол и поставил «Барселону» в сложное положение.

Показавшая удивительный результат «Рома» получила возможность состязаться в следующием раунде.

В ходе параллельно проходившего матча в Манчестере на стадионе «Эттихад» встретились команды «Сити» и «Ливерпуль».

На второй минуте матча Джесус Ситини забил гол. На 56-й минуте Мохаммед Салах сравнял счет. На 77-й минуте Фирмино разбил все надежды «Сити».

А.Б.

