Цукерберг отчитывается перед сенатом за Россию - ОБНОВЛЕНО

2018-04-11 01:24 | www.oxu.az | 6

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что ему неизвестно о возможном хранении данных аналитической компании Cambridge Analytica в России.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Мне неизвестно об этом», - сказал Цукерберг отвечая на вопрос о том, что ему известно о сообщениях про возможное хранение данных Cambridge Analytica в России.

Он также подчеркнул, что Facebook привержена тому, чтобы выяснить все, что произошло, и найти ответы на все вопросы.

Ранее бывший сотрудник компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в утечке личных данных 87 млн пользователей из социальной сети Facebook, предположил, что эти данные могли оказаться в России.

При этом, по его словам, число аккаунтов, с которых похитили личные данные, может быть больше 87 млн.

23:06

Создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга вызвали в сенат США для дачи показаний.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру, теперь ему предстоит объяснить сенаторам, как его платформа не смогла обеспечить приватность десятков миллионов своих пользователей после глобальной утечки личных данных третьим лицам, а также еще раз ответить на вопросы, связанные с вмешательством России в американские выборы.

А.Б.

