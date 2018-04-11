Испанский журналист с криками упал со стула в прямом эфире - ВИДЕО

2018-04-11 01:36 | www.oxu.az | 7

Глава крупного испанского издания ABC с криками упал со своего кресла по время телевизионного интервью.

Как сообщает Oxu.Az, запись опубликовало издание Daily Mail.

Конфуз произошел в прямом эфире канала A24. Директор газеты ABC Биейто Рубидо Рамонде (Bieito Rubido Ramonde) приподнялся с кресла, чтобы поприветствовать интервьюера и пожать ему руку, однако сесть обратно на свое место ему не удалось.

Стул на колесах буквально выкатился из-под него.

Ведущий бросился на помощь гостю с вопросом, в порядке ли он, и помог ему подняться. Рамонде, явно смущенный, улыбнулся и приобнял интервьюера в знак благодарности.

А.Б.

