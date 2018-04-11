Более 80 человек погибли в Индонезии от отравления контрафактным алкоголем

2018-04-11 01:47 | www.trend.az | 7

Более 80 человек погибли в Индонезии от отравления контрафактным алкоголем за последний месяц, число погибших только за последние сутки составило более 20 человек. Об этом сообщил во вторник официальный представитель индонезийской полиции Сетио Васисто, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам представителя полиции, в наибольшей степени от волны отравлений поддельным спиртным пострадала провинция Западная Ява, где умерли более 50 человек. В столице страны Джакарте скончался 31 человек.

По словам медиков, отравившиеся поддельным спиртным пациенты поступают с затрудненным дыханием, помутнением сознания и нарушениями зрения. В государственную клинику в одном из пригородов Бандунга, столицы Западной Явы, имеющую лишь 19 коек, за последний месяц поступили 93 человека с подобным отравлением. Пациентов приходится отправлять в другие больницы.