Путин примет верительные грамоты у послов 17 государств

2018-04-11 01:57 | www.trend.az | 8

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Верительные грамоты главе российского государства вручат 17 вновь прибывших послов Нигерии, Иордании, Ганы, Южной Кореи, Египта, Саудовской Аравии, Гамбии, Австрии, ОАЭ, Сальвадора, Конго, Кубы, Вьетнама, Черногории, Италии, Кот-д'Ивуара и Бенина.