Украина готовит для России санкции

2018-04-11 02:30 | www.oxu.az | 7
Украина вслед за США собирается ввести санкции против российских предпринимателей.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, уже в ближайшие дни спецслужбы и Кабинет министров должны вынести проект соответствующего решения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, -рассказал президент Украины Пётр Порошенко.
По его словам, санкции «будут максимально синхронизированы с решением правительства США».
Уже известно, что в украинские санкционные списки должны быть внесены имена миллиардера Олега Дерипаски и других предпринимателей, которых Киев называет «олигархами».
Порошенко подчеркнул, что речь идёт о тех, кто играет ключевую роль в жизни России, ведёт дела в Крыму и занимается поставками оружия.
Соединённые Штаты ранее ввели санкции против семи российских миллиардеров. В заявлении Министерства финансов США сказано, что они приумножили своё состояние благодаря близости к власти, а значит, должны нести свою долю ответственности за политику правительства.
В Москве заявляют, что никаких олигархов в стране нет, а санкции «не свернут Россию с избранного курса».
А.Б.