Украина готовит для России санкции

2018-04-11 02:30 | www.oxu.az | 7

Украина вслед за США собирается ввести санкции против российских предпринимателей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, уже в ближайшие дни спецслужбы и Кабинет министров должны вынести проект соответствующего решения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, -рассказал президент Украины Пётр Порошенко.

По его словам, санкции «будут максимально синхронизированы с решением правительства США».

Уже известно, что в украинские санкционные списки должны быть внесены имена миллиардера Олега Дерипаски и других предпринимателей, которых Киев называет «олигархами».

Порошенко подчеркнул, что речь идёт о тех, кто играет ключевую роль в жизни России, ведёт дела в Крыму и занимается поставками оружия.

Соединённые Штаты ранее ввели санкции против семи российских миллиардеров. В заявлении Министерства финансов США сказано, что они приумножили своё состояние благодаря близости к власти, а значит, должны нести свою долю ответственности за политику правительства.

В Москве заявляют, что никаких олигархов в стране нет, а санкции «не свернут Россию с избранного курса».

А.Б.

