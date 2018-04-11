Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада

2018-04-11 02:29 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп распорядился исключить Чад из числа стран, въезд которым в штаты запрещен по соображениям безопасности, передает РИА Новости.

"Въезд в США граждан Чада в качестве иммигрантов и не иммигрантов по деловым и туристическим визам не будет иметь пагубных последствий для интересов США", — объясняется в распоряжении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.

Чад был включен в число таких стран в 2017 году на основании того, что власти страны не предпринимают достаточных мер по сотрудничеству с властями США в области безопасности и борьбы с терроризмом. В частности, американская сторона настаивала на соответствующем информационном обмене, а также на усилении защищенности документов, выдаваемых гражданам этой африканской страны. Теперь же Чад "доказал свою приверженность продолжению сотрудничества с США", говорится в документе.