Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

2018-04-11 02:39 | www.apa.az | 6

Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, за проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН — Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ — США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.

Во вторник российская делегация предложила СБ принять резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО на место инцидента в Думу для проведения расследования. В документе осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии". Проект приветствует решение гендиректора ОЗХО направить экспертов для проведения расследования в Думе и просит сообщить о результатах расследования "как можно скорее". Также важно, что документ "требует от всех сторон в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ" экспертам ОЗХО к месту инцидента.