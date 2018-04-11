Начальник Генштаба России встретится с главкомом НАТО

2018-04-11 02:43 | www.apa.az | 6

Встреча начальника Генштаба России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего сил НАТО Кертиса Скапарротти состоится на следующей неделе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

Герасимов 21 марта провел переговоры по телефону с генералом Скапарротти, стороны договорились о личной встрече. Телефонный разговор состоялся по инициативе альянса.

"На днях они (Герасимов и Скапарротти) подтвердили, что хотят лично встретиться на третьей неделе апреля. Считаю, это очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации работают", — заявила Гетемюллер в интервью изданию "Коммерсант".

Говоря о повестке дня переговоров, она отметила, что "подобные встречи военачальников посвящены укреплению транспарентности и предсказуемости в отношениях, предотвращению опасных инцидентов и наращиванию доверия". "Полагаю, что на этой встрече именно об этом и пойдет речь", — добавила она.