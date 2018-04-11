В Бразилии двадцать три человека убиты при попытке побега из тюрьмы

2018-04-11 02:55 | www.trend.az | 6

Двадцать три человека были убиты во вторник в результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен, сообщает министерство общественной безопасности штата Пара, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в результате начавшейся перестрелки погиб один охранник тюрьмы и 22 заключенных. Также есть данные о раненых, сообщает канал Globo.

Побег был тщательно спланирован. Снаружи хорошо вооруженная группа людей напала на здание тюрьмы, используя взрывчатку и огнестрельное оружие. Сообщники заключенных подорвали стену в одном месте. Заключенные также были вооружены.