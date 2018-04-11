Совбез ООН не принял компромиссный проект резолюции по Сирии

2018-04-11 03:38 | www.apa.az | 8

Подготовленный Швецией и поддержанный Россией компромиссный проект резолюции по поводу отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу не был принят в СБ ООН, поскольку не набрал необходимого количества голосов. Как передает АПА со ссылкой на "Коммерсант", за документ проголосовали пять государств, против — четыре. Воздержались шесть стран.

Ранее проект резолюции России по Сирии не получил поддержки Совбеза ООН, а Россия наложила вето на американскую резолюцию по Сирии.

Напомним, в сирийской Думе в результате химической атаки 7 апреля могли погибнуть 70 человек.