Миллиардер и глава германского холдинга Tengelmann Group пропал в Альпах

2018-04-11 04:33 | www.trend.az | 6

Миллиардер и глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб пропал во время отдыха в Альпах на границе Швейцарии и Италии, передает ТАСС со ссылкой на швейцарскую газету Blick.

Местоположение миллиардера неизвестно с минувших выходных. По данным издания, в субботу утром 58-летний Хауб, переночевавший в отеле на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте, направился к пику Кляйн-Маттерхорн. Семья миллиардера подняла тревогу после того, как мужчина не появился на встрече, в которой он должен был принять участие.

Как пишет газета Der Spiegel, представитель Tengelmann Group подтвердила, что в настоящий момент ведутся активные поиски Хауба.