В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель

2018-04-11 05:07 | www.trend.az | 6

Кадровый американский дипломат Элизабет Фитцсиммонс приступила к временному исполнению обязанностей заместителя начальника пресс-службы Госдепартамента США. Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов сообщила сама глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, передает ТАСС.

"Я очень рада объявить о том, что у нас теперь есть временно исполняющий обязанности замначальника пресс-службы, и это моя коллега Элизабет Фитцсиммонс", - сказала она, отметив, что Фитцсиммонс - кадровый сотрудник и давно работает на дипломатическом поприще.

"Она работала первым заместителем исполнительного секретаря при госсекретаре [Джоне] Керри, а также при госсекретаре [Рексе] Тиллерсоне", - отметила Науэрт. Кроме того, ее новый заместитель занимала одну из руководящих должностей в Бюро по делам Южной и Центральной Азии, работала на Тайване, в Гонконге, Индии и Болгарии.