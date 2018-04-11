Сцена сражения в «Игре престолов» установила рекорд

2018-04-11 05:29 | www.oxu.az | 6

Стало известно, что создатели «Игры престолов» недавно побили свой же собственный рекорд по длительности производства.

Как передает Oxu.Az, помощник режиссера Джонатан Куинлан, который работает на съемках восьмого сезона шоу, рассказал в своем Instagram, что одна из сцен батальных сцен снималась целых 55 дней.

«Я хочу поблагодарить продюсеров восьмого сезона за 55 ночей работы без остановки, за то, что мы пережили мороз, снег, дождь, грязь и овечий помет.

Когда 10 миллионов людей посмотрят этот эпизод, они никогда не узнают, сколько труда было в него вложено.

Им будет все равно, как сильно мы уставали или как было трудно работать в такой холод. Они просто поймут, что никогда не видели ничего подобного», – написал Куинлан, правда, спустя несколько часов удалил свой пост.

Прежний рекорд также принадлежит режиссерам «Игры престолов» – «Битва бастардов» и «Военные трофеи» снимались более месяца.

Теперь поклонники сериала гадают, какая же сцена заняла столько времени у съемочной бригады, возможно, она будет связана с осадой Винтерфелла и Королем Ночи.