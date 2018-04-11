США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море

2018-04-11 04:49 | www.apa.az | 5

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Stars & Stripes.

В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

Ожидается, что позднее в регион проследует фрегат ВМС Германии "Гессен".

Пентагон подтвердил информацию о предстоящем походе, но назвал его "плановым". "Развертывание является частью регулярной ротации сил", — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — USS Donald Cook и USS Porter. На их борту размещены несколько десятков крылатых ракет "Томагавк".