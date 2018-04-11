Китай намерен содействовать дальнейшему развитию отношений с Монголией - премьер

2018-04-11 05:14 | www.trend.az | 6

В следующем году отмечается 70-летие установления дипотношений между Китаем и Монголией. Китайская сторона намерена совместно с Монголией использовать этот шанс для продвижения дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Доме народных собраний в Пекине.

Как передает агентство "Синьхуа", назвав Китай и Монголию важными соседями, большими друзьями и хорошими партнерами друг для друга, глава китайского правительства отметил, что китайская сторона одобряет приверженность монгольского правительства политике одного Китая и намерена совместно с Монголией содействовать развитию двусторонних отношений в пользу не только обеих стран, но и дела мира, стабильности, развития и процветания в регионе.

"Перед Китаем и Монголией стоят важные задачи по развитию экономики и улучшению жизни населения", -- отметил Ли Кэцян, призвав стороны ускорять реализацию сопряжения стратегий развития, интенсифицировать сотрудничество в области производственных мощностей, инвестиций, глубокой обработки продукции сельского хозяйства и животноводства, энергетики, горной промышленности и трансграничных перевозок.

Хурэлсух назвал развитие отношений добрососедства и дружбы с Китаем первоочередным курсом внешней политики Монголии. Отметив приверженность нового правительства Монголии политике одного Китая, он выразил готовность прилагать усилия по выведению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства на качественно новый уровень.