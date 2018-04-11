Суд не изменил приговор убийце-беспредельщику - ФОТО

2018-04-11 06:16 | www.oxu.az | 6

В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по делу жителя Шамкирского района Эльдара Зейналова, обвиняемого по статьям 29,120.2.4 (попытка умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью) и 228.1 (незаконное приобретение, продажа или хранение огнестрельного оружия).

Как передает Oxu.Az, 24 марта 2000 года в селе Тезекенд Шамкирского района водители Эльдар Зейналов и Нирмамед Гулиев поспорили из-за того, что не хотели уступать друг другу дорогу.

Зейналов сначала ударил односельчанина, а затем достал из кармана нож, бросился за убегающим Гулиевым и вонзил ему нож в спину, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Позже, 3 февраля 2002 года, около 9 часов вечера Эльдар Зейналов со своими знакомыми Мехманом Багировым, Ильхамом Багировым и Закиром Агамирзоевым ехали на автомобиле в Наримановском районе Баку, когда Мехман достал незаконно хранимый им пистолет и застрелил Закира Агамирзоева.

Сотрудники Главного управления полиции города Баку 9 февраля провели операцию в квартире, где прятался Эльдар Зейналов. Спрятавшийся в шкафу в надежде сбежать Э.Зейналов достал пистолет Макарова и тяжело ранил оперуполномоченного, сержанта полиции Мухаммеда Агаева, четырежды выстрелив в него.

Одна из пуль достигла цели. Сотрудник полиции был срочно доставлен в полицию и прооперирован, его жизнь удалось спасти.

Эльдар Зейналов тогда сумел сбежать.

Согласно материалам уголовного дела, Эльдар Зейналов, укрывавшийся 10 лет в России, в 2012 году был задержан за совершение преступления на территории Свердловской области.

15 августа 2014 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Разыскиваемый в Азербайджане Зейналов 20 октября 2016 года был доставлен в Бакинский следственный изолятор.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Э.Зейналова к 12 годам лишения свободы.

Обвиняемый подал апелляционную жалобу на приговор.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел обстоятельства дела и оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Дж.Г.

