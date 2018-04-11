Тело польского офицера не забирает ни одна страна - ФОТО

2018-04-11 07:10 | www.oxu.az | 5

В прошлом году в турецкой провинции Ардахан было обнаружено тело польского полковника-лейтенанта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, пещеру обнаружила группа рабочих, начинавшая строительные работы на территории.

В пещере строители обнаружили гроб с изображением креста.

Выяснилось, что здесь похоронен польский полковник-лейтенант Карл Карлович Ржепецкий.

В семейном альбоме польских потомков подполковника Ржепецкого нашлись старинные фотографии. Они же оцифровали и переслали их внучатому племяннику Максиму Редину, проживающему в России.

Тело полковника-лейтенанта с прошлого года хранится в Карском музее. До сих пор ни Польша, ни Россия не посылали запроса о возвращении тела.

Пярвиз Гусейн

