В результате крушения вертолета в Хабаровске погибли шесть человек

2018-04-11 07:23 | www.apa.az | 5

В результате крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек. Как передает АПА со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск).

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту. На месте крушения возник пожар.

При падении вертолета здания и сооружения не пострадали. На месте работают экстренные службы и оперативная группа управления МЧС по региону.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.