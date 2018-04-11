В Азербайджане началось голосование на выборах президента

2018-04-11 08:00 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в ходе пресс-конференции в медиа-центре ЦИК предоставил подробную информацию о процессе подготовки к выборам, сказал, что подготовка была проведена на высоком уровне.

М.Панахов отметил, что Центральная избирательная комиссия приняла все необходимые меры для проведения избирательного процесса в соответствии с Избирательным кодексом.

Затем председатель ЦИК объявил о начале голосования.

Голосование началось с исполнения государственного гимна.

В выборах принимают участие 8 кандидатов: Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана,Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нурулллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).

Согласно уточненному единому списку избирателей, в Азербайджане 5 млн. 309 тысяч 434 избирателя, включая избирателей, находящихся за границей. 50,78% избирателей –женщины, 49,22% – мужчины. В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана в 32 странах создан 41 избирательный участок.

Центральная избирательная комиссия будет информировать о ходе голосования 5 раз в течение дня – в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00.

Голосование завершится в 19:00. Затем начнется процесс подсчета голосов.

Для наблюдения за ходом выборов аккредитацию прошли 894 международных и 58 175 местных наблюдателей. За ходом голосования будут наблюдать 60 организаций, включая ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, миссию от СНГ, а также международные наблюдательные миссии из 59 стран.

Наблюдение за процессом голосования будет осуществляться также посредством веб-камер, установленных на 1000 избирательных участках по 119 избирательным округам.

«Еxit-poll» будут проводить Независимый исследовательский центр «Els», Мониторинговый центр «RƏY», Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya», а также Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way».