В посольстве Азербайджана в Грузии началось голосование

2018-04-11 08:15 | www.apa.az | 8

В посольстве Азербайджана в Грузии началось голосование в связи с президентскими выборами.



Как сообщает местное бюро АПА, в открытом в посольстве избирательном участке наряду с сотрудниками диппредставительства, в голосовании принимают участие живущие, работающие, получающие образование в Грузии, а также находящиеся в командировке в этой стране граждане Азербайджана.

Избирательный участок также открыт в Генконсульстве Азербайджана в городе Батуми.

Голосование завершится в 19.00