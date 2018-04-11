2018-04-11 08:15 | www.apa.az | 8
В посольстве Азербайджана в Грузии началось голосование в связи с президентскими выборами.
Как сообщает местное бюро АПА, в открытом в посольстве избирательном участке наряду с сотрудниками диппредставительства, в голосовании принимают участие живущие, работающие, получающие образование в Грузии, а также находящиеся в командировке в этой стране граждане Азербайджана.
Избирательный участок также открыт в Генконсульстве Азербайджана в городе Батуми.
Голосование завершится в 19.00