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В посольстве Азербайджана в Грузии началось голосование

2018-04-11 08:15 | www.apa.az | 8

В посольстве Азербайджана в Грузии началось голосование в связи с президентскими выборами.


Как сообщает местное бюро АПА, в открытом в посольстве избирательном участке  наряду с сотрудниками диппредставительства, в голосовании принимают участие живущие, работающие, получающие образование в Грузии, а также находящиеся в командировке в этой стране граждане Азербайджана.

Избирательный участок также открыт в Генконсульстве Азербайджана в городе Батуми.

Голосование завершится в 19.00

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