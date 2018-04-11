В Альпах пропал миллиардер

2018-04-11 07:50 | www.oxu.az | 7

В Альпах пропал Карл-Эриван Хауб, глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что заядлого лыжника, 58-летнего Хауба последний раз видели на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. Он не выходит на связь с субботы, 7 апреля. Семья Хауба выделила «значительную сумму» на поиски, однако спасательная операция осложняется плохой видимостью и лавинной опасностью.

Tengelmann Group владеет 73 инвестициями с оборотом около 30 миллиардов евро и более 215 000 сотрудников. Карл-Эриван Хауб возглавляет ее с 2000 года.