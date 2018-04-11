Глава миссии ПА СНГ: «Мы видим очень четкую и системную работу ЦИК»

2018-04-11 08:34 | www.apa.az | 8

Возглавляемая заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым наблюдательная миссия Парламентской Ассамблеи СНГ приступила к наблюдению за ходом президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает АПА, наблюдающий за ходом голосования в избирательном участке №2 29-го избирательного округа И.Умаханов поздравил азербайджанский народ с важным политическим событием –выборами президента Азербайджана.

«Мы, как международные наблюдатели от ПА СНГ, видим очень четкую и системную работу Избирательной комиссии. Я уже в 4-й раз веду наблюдения на президентских выборах. День от дня улучшается организация, совершенствуется законодательство страны, в особенности, избирательное законодательство. Оно совершенствуется для службы интересам всех слоев населения более открытого и демократического общества, в том числе интересам оппозиции. Люди приходят на выборы с хорошим настроением. На Кавказе принято опираться на действия, а не слова. Люди приходят на голосование с хорошим настроением, с верой в будущее, с надеждой увидеть страну стабильной и процветающей. Уверен, что азербайджанский народ сделает правильный выбор», - отметил он.