Великобритания отказалась бомбить Сирию

2018-04-11 08:15 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу, что Лондону необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 11 апреля, сообщает газета Times.

Мэй отказалась от участия в «быстром возмездии», пока инспекторы из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся посетить пригород Дамаска, где, по утверждению ряда неправительственных организаций, 6 апреля правительственные войска взорвали начиненную хлором бомбу. Также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.