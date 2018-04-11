Абэ не считает, что Япония слишком торопится провести встречу на высшем уровне с КНДР

2018-04-11 07:32 | www.trend.az | 8

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не считает, что Япония слишком торопится в своей готовности провести встречу на высшем уровне с КНДР. Об этом в среду сам глава японского правительства заявил в ходе прений в национальном парламенте, передает ТАСС.

"Обсуждение [возможности саммита] поднималось в парламенте еще в 2013 году и тогда все твердили обратное - не боится ли Япония опоздать на этот автобус? И надо понимать, куда движется этот автобус - к решению, в частности, проблемы похищенных граждан", - подчеркнул Абэ.

Он отвечал на ремарку парламентария, который выразил уверенность, что Япония сейчас слишком суетится, словно "боясь остаться за бортом переговоров на высшем уровне с КНДР, которые уже провели Китай, проведут Южная Корея, США и, скорее всего, Россия".