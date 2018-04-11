Kurtulmuş: "Türkiye'de yabancı film ortalıkları yapılabilecek"

2018-04-11 07:40 | www.trend.az | 1

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, telif haklarına ilişkin soruya, "Telif haklarında özellikle sinema sektörünün yüzde yüz mutabakatı ile geçirilmiş yasalardır. Çok büyük yenilikler getiriyor. Telif haklarında herhangi bir şekilde eseri üreten sanatçımız üretmiş olduğu eseriyle ilgili ortaya çıkan kazanç, bu kazançlar ciddi şekilde telife konu olacak. Burada da çok fahiş olmayan fiyatlarla, fiyatlandırma yapılacak. Para kazanan, kazandığı eserin telifini ödemek durumunda. Kaçak kullanımının önüne geçmeyi ön gören kanun tasarısı. Böylece sanatçılar bakımından mülkiyet haklarını koruyoruz. Bu yıllardır beklenen bir durumdu. Çok ünlü sanatçılarımız yaşlandıktan sonra eserleri, Türkiye'ye mal olmuş eserler üzerinden paralar kazanılmış, kendileri maddi zorluklar içinde yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İnternetten kitap, film indirme yaptırımı ne olacak?" sorusuna Kurtulmuş, "Onlarla ilgili alanda cezasından daha ziyade takibini yapacağız. Burada herkesin alabileceği telifler ödeyecek satın alınabilecek eserler olacak. Sinema yasasında çok büyük imkanlar sağlıyor. Yerli film üretim desteği vereceğiz. Ayrıca dizilere destek verebileceğiz. Üretilmiş bir filmin tanıtımı ilke ilgili destek vereceğiz. Türkiye'de yabancı film ortalıkları yapılabilecek. Örneğin Türkiye'de çekilen bir filmin, Türkiye'de yaptıkları harcamaların yüzde 30'unu iade edeceğiz. Bu çok sayıda film şirketinin Türkiye'de film çekmesini önünü açacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak Milliyet