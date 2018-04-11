В Азербайджане началось голосование на президентских выборах

2018-04-11 08:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в среду началось голосование на президентских выборах.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов объявил о начале голосования.

Он отметил, что на президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами будут наблюдать 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00 информационный центр секретариата ЦИК предоставит информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

По последней информации, в Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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