Шеннак: «Процесс голосования организован очень хорошо»

2018-04-11 09:01 | www.apa.az | 7

«Процесс голосования организован очень хорошо».

Об этом АПА сказал наблюдающий за ходом выборов на избирательном участке №5 второго избирательного округа №20 Наримановского района содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак. Он также сказал, что в голосовании участвует большое количество людей.

Другой член наблюдательной миссии ПАСЕ Джейхан Ибрагимов из Болгарии также сказал, что процесс голосования осуществляется в соответствии с демократическими принципами: «Все идет хорошо. Люди приходят и голосуют. Думаю, что процесс голосования до конца будет продолжаться так. Члены наблюдательной миссии будут наблюдать за процессом голосования в Баку, в окрестностях Баку и в ряде регионов».