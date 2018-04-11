В Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле началось голосование

2018-04-11 09:16 | www.apa.az | 5

В Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле началось голосование.

Как сообщает АПА, в начавшемся в 07:00 по турецкому времени голосовании могут принять участие прошедшие регистрацию в консульстве граждане Азербайджана, которые проживают в провинциях Стамбул, Бурса, Адрин, Измир, Анталья и др., входящих в территорию обслуживания Генерального консульства.

Генеральный консул Масим Гаджиев сообщил АПА, что в Генеральном консульстве регистрацию прошли 906 граждан Азербайджана.

Голосование в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле завершится в 19:00

Протоколы о результатах голосования и бюллетени в течение нескольких дней будут отправлены в Центральную избирательную комиссию Азербайджанской Республики.