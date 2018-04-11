Поступления в госбюджет превысили прогноз

2018-04-11 09:10 | www.oxu.az | 6

Министерство финансов Азербайджана опубликовало данные об исполнении государственного бюджета в первом квартале 2018 года.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2018 года составили 4562,9 млн манатов, расходы - 4408,0 млн манатов, образовался профицит госбюджета в размере 154,9 млн манатов.

В первом квартале 2018 года доходы госбюджета составили 4562,9 млн манатов против прогноза в 4428,5 млн манатов, то есть больше на 134,4 млн манатов (3,0 процента).

Со стороны Министерства налогов Азербайджанской Республики в государственный бюджет поступило 1436,5 млн манатов, что на 15,8 млн манатов, или на 1,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Из этих средств 67,5 процента, или 969,7 млн манатов пришлось на долю поступлений из негосударственного сектора.

В первом квартале 2018 года из Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в госбюджет поступило 726,9 млн манатов средств, что на 27,3 процента, или на 155,8 млн манатов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, составили 79,3 млн манатов.

Прочие поступления составили 21,2 млн манатов средств, что на 71,0 процента, или на 8,8 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Л.А.

