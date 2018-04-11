ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на сахар в Беларуси

2018-04-11 09:12 | www.trend.az | 6

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в Беларуси. Соответствующее решение принято сегодня Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.



"В связи с обращением Республики Беларусь Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в стране на 90 дней - до 15 июля этого года", - отметили в пресс-службе.



В комиссии напомнили, что ранее постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 4 декабря 2017 года №60 были установлены предельные минимальные цены на кристаллический сахар, на 90 дней - с 17 января до 16 апреля 2018 года - введено временное государственное регулирование отпускных и розничных цен на белый сахар и ограничен уровень предельной торговой надбавки до 15%.



"Продление срока госрегулирования цен на сахар направлено на стабилизацию ситуации по реализации этого продукта производителями из Беларуси, а также устранение негативного влияния диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире", - подчеркнули в ЕЭК.

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