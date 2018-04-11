Представители Россельхознадзора обсудят в Грузии борьбу с мраморным клопом

2018-04-11 09:15 | www.trend.az | 6

В Грузии находятся трое представителей Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзора). Они ознакомятся с вопросами, связанными с распространением мраморных клопов, сообщили «Новости-Грузия» в Национальном агентстве продовольствия Грузии.

В настоящий момент уточняется, где именно побывают российские специалисты, пояснили в агентстве.

«В процессе борьбы с вредителем грузинские специалисты активно сотрудничают со специалистами всех тех стран, в том числе и Российской Федерации, где мраморные клопы являются вызовом. Координированная работа и разделение существующего опыта поможет максимально сократить популяцию вредителя и снизить ущерб, нанесенный аграрной области», — отмечено в заявлении агентства.

В агентстве продовольствия отмечают, что для разработки эффективного плана борьбы с мраморными клопами в Грузию были приглашены все те ведущие энтомологи и специалисты из Канады, США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана, у которых есть значительный опыт в борьбе с вредителем. Были проведены тематические форумы и дискуссии.

Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году, предположительно начав распространение из Абхазии. Минувшим летом мраморные клопы нанесли серьезный урон сельскому хозяйству в Западной Грузии. В октябре мраморные клопы появились уже в Тбилиси.