Спустя 24 года жители Джоджуг Марджанлы голосуют в своем селе

2018-04-11 09:31 | www.apa.az | 6

В селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района спустя 24 года организовано голосование.

Как сообщает карабахское бюро АПА, голосование проходит в новосозданном 73-м избирательном участке 120-го Джабарил-Губадлинского избирательного округа. 121 избиратель села Джоджуг Марджанлы впервые участвуют в голосовании на территории своего села.

Отметим, 72 из 73 избирательных участков, входящих в 120-ый Джабарил-Губадлинский избирательный округ, с 1993 года действуют в 58 районах республики.

49667 из 49788 избирателей являются вынужденными переселенцами.