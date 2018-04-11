В Гейчае, Агдаше, Мингячевире и Габале начался процесс голосования

2018-04-11 09:39 | www.apa.az | 6

Как сообщает местное бюро АПА, действующие в этих городах и районах избирательные участки открылись с 08:00. Избирательные участки оснащены необходимыми техническими средствами, в том числе баллонами чернил и ультрафиолетовыми лампами.

На 49 избирательных участках в 5 округах региона установлены веб-камеры. За процессом голосования на избирательных участках наблюдают представляющие различные политические партии и неправительственные организации местные наблюдатели, а также большое число наблюдателей из престижных международных организаций.

В дома граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки для голосования, доставляются избирательные ящики.

Председатель Гейчайской окружной избирательной комиссии № 88 Эльдениз Гамидов сказал, что за избирательным процессом наблюдают 478 местных наблюдателей. Мониторинговый центр «Rəy» проводит «exit-poll» на 8 избирательных участках.

Председатель 89-ой Гейчай-Агдашской окружной избирательной комиссии Низам Магеррамов сказал, что за ходом голосования следят 369 местных наблюдателей. Кроме того, процесс голосования отслеживают международные наблюдатели, представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от России Йакменел Петр и от США Кейт Барбара. Независимый исследовательский центр «ELS» проводит «exit-poll».

Председатель 90-ой Агдашской окружной избирательной комиссии Нураддин Бабаев сказал, что для отслеживания процесса голосования регистрацию прошел 451 местный наблюдатель. В районе проживают 6 избирателей в возрасте старше 100 лет. За процессом голосования в Агдаше следят наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Бросер Эдгард Жосеф из Германии и Наус Гумхильд Аметт из Норвегии.

Председатель 47-ой Агдашской окружной избирательной комиссии Огтай Мамедов сказал, что за ходом голосования следят 325 местных наблюдателей. В Мингячевире на одном избирательном участке «exit-poll» проводит Центр независимой консультации и помощи «За гражданское общество», на 3 избирательных участках - Независимый исследовательский центр «ELS». Процесс голосования отслеживают наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Баскин Александр, Виннуров Ирек, Сматаников Сергей.