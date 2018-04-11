Официальный Баку ответил Еревану

2018-04-11 09:44 | www.oxu.az | 8

Официальные лица Армении превращают подписанное между ЕС и Арменией соглашение о Карабахском конфликте в политическую спекуляцию.

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы МИД Армении Хикмят Гаджиев:

«Официальные лица Армении на различных уровнях пытаются говорить от имени Евросоюза и хотят превратить подписанное между ЕС и Арменией соглашение в объект политической спекуляции и пропаганды.

В первую очередь стоит отметить, что у ЕС нет мандата и полномочий, чтобы заниматься урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Несмотря на необоснованные претензии армянской стороны, принципы со ссылкой на Хельсинкский заключительный акт, упомянутые в преамбуле соглашения о сотрудничестве между ЕС и Арменией, не носят характера юридических обязательств.

В официальной информации ЕС Азербайджану говорится, что в соответствии с Венской конвенцией о договорном праве преамбула данного соглашения не носит юридического обязательства.

ЕС неоднократно на высоком уровне выражало поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в его признанных на международном уровне границах».