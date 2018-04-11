Запуск торгов между Шанхайской и Лондонской биржами намечен на 2018 год

2018-04-11 09:38 | www.trend.az | 8

Власти Китая и Великобритании стремятся запустить механизм перекрестных торгов между Лондонской и Шанхайской биржами (Shanghai-London Stock Connect) в течение этого года, заявил в среду глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, передает РИА Новости.

Shanghai-London Stock Connect – механизм торгов, позволяющий инвесторам из двух бирж получить доступ к торговле ценными бумагами, размещенными на Шанхайской и Лондонской фондовых биржах.

"Благодаря усилиям китайской и британской сторон в настоящее время подготовительная работа по взаимному доступу Шанхайской и Лондонской бирж успешно продвигается. Мы стремимся запустить процесс взаимного доступа Шанхайской и Лондонской фондовых бирж в течение этого года", — заявил И Ган, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.

Переговоры по запуску Shanghai – London Stock Connect начались между правительствами Китая и Великобритании в 2015 году, однако процесс замедлился из-за ряда технических сложностей.