В посольстве Азербайджана в России началось голосование

2018-04-11 10:04 | www.apa.az | 8

В посольстве Азербайджана в России началось голосование в связи с президентскими выборами.



Как сообщает местный корреспондент АПА, избирательный участок в посольстве был открыт в 08:00 по местному времени.

В фойе посольства выставлен список избирателей. Члены участковой избирательной комиссии дополнительно регистрируют прибывших в посольство граждан.

Председатель 47 избирательного участка третьего избирательного округа Ясамалского района № 17 Агалар Атамогланов сказал, что число зарегистрированных на избирательном участке граждан Азербайджана составляет 1499 человек.

Отметим, наряду с посольством в Москве, в генконсульствах Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге также созданы избирательные участки.