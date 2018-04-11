2018-04-11 10:04 | www.apa.az | 8
В посольстве Азербайджана в России началось голосование в связи с президентскими выборами.
Как сообщает местный корреспондент АПА, избирательный участок в посольстве был открыт в 08:00 по местному времени.
В фойе посольства выставлен список избирателей. Члены участковой избирательной комиссии дополнительно регистрируют прибывших в посольство граждан.
Председатель 47 избирательного участка третьего избирательного округа Ясамалского района № 17 Агалар Атамогланов сказал, что число зарегистрированных на избирательном участке граждан Азербайджана составляет 1499 человек.
Отметим, наряду с посольством в Москве, в генконсульствах Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге также созданы избирательные участки.