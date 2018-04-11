Жители Джоджуг Марджанлы спустя 24 года голосуют в родном селе

2018-04-11 10:05 | www.oxu.az | 8

Спустя 24 года в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района проводится голосование.

Как передает Oxu.Az, спустя 24 года в новом избирательном участке №73 в селе Джоджуг Марджанлы Джебраил-Губадлинского избирательного округа №120 организовано голосование.

121 избирателя из Джоджуг Марджанлы впервые участвуют в выборах в своем селе.

Следует отметить, что 72 из 73 избирательных участков, включенных в состав Джебраил-Губадлинского округа № 120, действуют в 58 районах республики.

Отметим, что 49 667 из 49 788 избирателей являются вынужденными переселенцами.