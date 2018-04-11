Нефть дешевеет после данных по запасам нефти в США от API

2018-04-11 10:01 | www.trend.az | 7

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после того, как данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) не оправдали ожидания аналитиков, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% - до 70,77 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23%, до 65,36 доллара за баррель.

С пессимизмом восприняли инвесторы данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 6 апреля выросли на 1,8 миллиона баррелей до 429,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения показателя на 189 тысяч баррелей.