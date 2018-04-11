​Азиатский банк развития ожидает рост экономики Казахстана в 2018 году

2018-04-11 10:04 | www.trend.az | 8

Азиатский банк развития ожидает 3,2% роста экономики Казахстана в 2018 году. В следующем он может возрасти до 3,5%. Оживление деловой активности в стране будет происходить благодаря повышению цен на сырьевые товары и притоку инвестиций, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу АБР.

По данным института, средний рост в Центральной Азии в 2017 году увеличился до 4,3% с 2,7% годом ранее, по мере завершения рецессии в Азербайджане и ускорения роста в шести других экономиках, в частности в Казахстане. Рост замедлился только в Узбекистане, где резкая девальвация валюты для унификации обменного курса и другие экономические реформы оказали влияние на будущее развитие. Как ожидается, рост в Центральной Азии достигнет 4% в 2018 году и 4,2% в 2019 на фоне повышения цен на сырьевые товары.