Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Mihriban Aliyev'a oy kullandı

2018-04-11 10:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Mihriban Aliyev'a Bakü’de ,Azerbaycan genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı.



Bu gün Azerbayan'da yerel saatle 08.00`de Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı. Seçimlerde Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aday olmakla, toplam 8 aday vardır.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (AMSK), cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kurdu. Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izleyecek.. Yerli basının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.